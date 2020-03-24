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رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

"الأولمبية الدولية" والحكومة اليابانية تتفقان على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحد

الرياضة

Globallookpress Rodrigo Reyes Marin
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتفقت مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على حتمية تأجيل ألعاب طوكيو من 2020 لكن ليس بعد صيف 2021.

وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، يوم الثلاثاء، إنه اتفق مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحد.

وتحدث آبي إلى الصحفيين بعد اجتماع عبر الهاتف مع باخ وسط شكوك متزايدة حول مصير دورة الألعاب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

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وكانت طوكيو استكملت استعدادات استضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم، وأصرت لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد.

وصرح آبي مسبقا هذا الأسبوع إنه قد لن يكون بالإمكان تجنب التأجيل في حال تعذر إقامة دورة الألعاب "بشكلها الكامل".

المصدر: "رويترز"

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