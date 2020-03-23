إلغاء أولمبياد طوكيو أمر غير مطروح رغم المخاوف

أكد يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 ، يوم الاثنين، على أن فكرة إلغاء الحدث الرياضي الكبير، بسبب تفشي فيروس كورونا أمرغير مطروح حاليا.

وأوضح موري أن منظمي الدورة سيبحثون خيار تأجيل الحدث المهم ضمن عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها في غضون أربعة أسابيع.

وقال موري في مؤتمر صحفي إن فريقا من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة سيبحث سبل المضي قدما في تنظيم الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة.

وكان شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، صرح بأن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب هذه "بشكل كامل".

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من جهتها، قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، يوم الاثنين، إنها تشعر بالارتياح لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن يتم إلغاء دورة الألعاب، وأكدت أن بلادها ستلتزم بالقرار النهائي بخصوص هذا الأمر.

وتحدثت هاشيموتو إلى الصحفيين بعدما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بعد اجتماع طارئ، يوم أمس الأحد، أنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو 2020، ومن بينها إمكانية التأجيل.

وقالت هاشيموتو التي سبق لها المشاركة في الأولمبياد: "بصفة عامة وبأمانة، أنا سعيدة لسماع أن إلغاء الأولمبياد ليس خيارا".

المصدر: "رويترز"