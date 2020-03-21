الاتحاد الأمريكي لأم الألعاب يطالب بتأجيل أولمبياد "طوكيو 2020"

طالب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، اليوم السبت، بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفة 2020، المقررة إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين.

ودعا الاتحاد، في رسالة إلى سارة هيرشلاند الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية، اللجنة المحلية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

وقد أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم السبت الماضي، أن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومشيرا حينها إلى أنه لا نية لحكومته إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19".

وجاءت تصريحات آبي بعد يومين على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في رزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

كما سبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.

ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

المصدر: رويترز