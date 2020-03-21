نجما بايرن ميونخ "يركلان" فيروس كورونا بمليون يورو

أعلن لاعبا فريق بايرن ميونخ الألماني، ليون غوريتسكا، ويوشوا كيميش، أمس الجمعة، إطلاقهما برنامجا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بتبرعهما بمبلغ مليون يورو.

وأطلق اللاعبان على البرنامج اسم "نحن نركل كورونا"، وكتبا على موقعه الإلكتروني (موقع البرنامج) "ألمانيا في حالة جمود (...) كلاعبين محترفين، نعيش حياة صحية ومتميزة. وفي هذه الأوقات العصيبة نرى أن من واجبنا أن نتحمل المسؤولية".

وناشد اللاعبان البالغ عمر كل منهما 25 عاما، الآخرين بتقديم التبرعات للبرنامج بهدف مساعدة المؤسسات الخيرية أو الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا الذي بات مصنفا وباء عالميا (جائحة) بحسب منظمة الصحة العالمية، وأدى إلى وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص في مختلف دول العالم.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!



Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen.



Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawhpic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

وكان اللاعبان أيضا جزءا من مبادرة أطلقها المنتخب الألماني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، بتبرع لاعبيه بمبلغ 2.5 مليون يورو.

وباتت "بافاريا" حيث مقر بايرن ميونخ، أول مقاطعة ألمانية تعلن أمس الجمعة، فرض عزل شامل على سكانها لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19"، الذي ينتشر فيها على نطاق واسع، مع تسجيل 2401 حالة إصابة و12 حالة وفاة.

المصدر: وكالات