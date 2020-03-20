رونالدينيو يتعلم حرفة جديدة داخل السجن في باراغواي

ينتظر الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، بفارغ الصبر تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة في سجن بدولة باراغواي، بعد أن تم القبض عليه بسبب دخول البلاد بجواز سفر مزور.

وقالت شبكة "ESPN" إن رونالدينيو يقوم الآن بتعلم حرفة جديدة وهي النجارة الخشبية مع نزلاء آخرين، منتظرا الانتهاء من محاكمته.

إضافة إلى ذلك يلعب النجم البرازيلي رونالدينيو أفضل لاعب في العالم مرتين، كرة القدم بشكل يومي، إذ تمكن من الفوز بدوره في محبسه بالباراغواي، بعد تسجيله 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعة العديد من الأهداف الآخرى.

وألقي القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو، بسبب دخولهما دولة باراغواي بجوازي سفر مزورين، للمشاركة في عمل خيري.

المصدر: وكالات