صديقة روغاني نجم اليوفنتوس: أنا خائفة

كشفت صديقة نجم دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني عن أنها حامل في الشهر الرابع وذلك بعد يومين على إعلانها أنها مصابة بمرض كورونا مثل روغاني.

وقالت ميشيلا بيرسيكو : "أنا حامل ، ماذا سيحدث الآن؟ ما زلت لا أستطيع التحدث عن ذلك ، يجب أن أفهم ما سيحدث. أتمنى ألا يؤثر الفيروس على الحمل. أكد لي الأطباء أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل. لكن: خوفي لا نهاية له ".



وتكشف ميشيلا بيرسيكو لمجلة "تشي" الأسبوعية حول توقع ولادة طفل: "كنا نستعد لإعلان الحمل. كان يجب أن تكون لحظة فرح ، وبدلاً من ذلك خاننا الحظ على هذا النحو. لكنني متأكدة من أننا سنعود".

La compagna di Rugani: "Sono incinta, adesso ho paura" https://t.co/IUpLibJkov — la Repubblica (@repubblica) March 18, 2020

المصدر: لا ريبوبليكا