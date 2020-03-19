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صديقة روغاني نجم اليوفنتوس: أنا خائفة

الرياضة

صديقة روغاني نجم اليوفنتوس: أنا خائفة
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كشفت صديقة نجم دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني عن أنها حامل في الشهر الرابع وذلك بعد يومين على إعلانها أنها مصابة بمرض كورونا مثل روغاني.

وقالت ميشيلا بيرسيكو : "أنا حامل ، ماذا سيحدث الآن؟ ما زلت لا أستطيع التحدث عن ذلك ، يجب أن أفهم ما سيحدث. أتمنى ألا يؤثر الفيروس على الحمل. أكد لي الأطباء أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل. لكن: خوفي لا نهاية له ".


وتكشف ميشيلا بيرسيكو لمجلة "تشي" الأسبوعية حول توقع ولادة طفل: "كنا نستعد لإعلان الحمل. كان يجب أن تكون لحظة فرح ، وبدلاً من ذلك خاننا الحظ على هذا النحو. لكنني متأكدة من أننا سنعود".

المصدر: لا ريبوبليكا

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