وفاة بطل ياباني في عمر 31 عاما

توفي بطل اليابان للرقص الفني على الجليد عشر مرات كريس ريد المنحدر من أصول أمريكية، في عمر 31 عاما إثر أزمة قلبية.

وقالت أليسون ريد شقيقة البطل الياباني: "ببالغ الحزن والأسى أبلغكم بأن أخي، شقيقي الكريم، الطيب، الجذاب والمحبوب كريس قد توفي في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضافت أليسون في "تدوينة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "تعجز الكلمات عن وصف مدى صعوبة ذلك بالنسبة لي. كان كريس يمتلك روحا نقية جدا. كان يملأ بالفرح والضحك أي غرفة يدخلها. كان يعرف دائما كيف يجعلني ابتسم".

واختتمت تدوينتها بعبارة مؤثرة: "أحبك يا أخي".

ووفقا لما أعلنته صحيفة "Japan Times" فقد توفي كريس ريد يوم 14 مارس الجاري في مدينة ديترويت، نتيجة نوبة قلبية.

وانضم كريس ريد منذ موسم (2006-2007) إلى منتخب اليابان قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في ثلاث دورات أولمبية.

وحصل على 10 ميداليات ذهبية في بطولة اليابان للرقص الفني على الجليد، وتوج مرتين بطلا للعالم للفرق.

وشارك كريس ريد في مسابقات الثنائي للرقص الفني على الجليد مع شقيقته كاتي ريد حتى موسم (2015-2016)، ومن ثم مع كانا موراموتو خلال الموسمين التاليين، قبل أن يعلن اعتزاله رسميا في 31 ديسمبر من العام الماضي.

المصدر: وكالات