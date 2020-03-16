برشلونة يخطط للتعاقد مع 4 لاعبين والتخلص من لاعبين اثنين

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم أن إدارة برشلونة متصدر الليغا، تخطط لتعزيز صفوف "الفريق الكتالوني" بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يسعى للتعاقد مع مدافعين في مركزي قلب الدفاع والظهير ومع لاعب في خط وسط "الارتكاز" إضافة إلى مهاجم "رأس حربة" في الصيف المقبل، وخصص نحو 130 مليون يورو لهذا الغرض، إضافة إلى ما سيحصل عليه من أموال مقابل بيع مدافعيه الفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمان لانغليه.

ويأتي المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلانو الإيطالي على رأس قائمة أولويات الفريق الكتالوني، وقد يحل محل المهاجم الأورغوياني لويس سواريز الذي يتعافى من الإصابة.

يذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تأجيل كل مباريات الليغا لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة قائمة الدوري برصيد 58 نقطة، بعد انتهاء الجولة 27 من منافساته، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه ريال مدريد.

المصدر: وكالات