ميسي يتحدث عن كورونا: الصحة دائما أولا

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم السبت، رسالة دعم لكل المصابين حول العالم بفيروس كورونا، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات لتخطي هذه الفترة العصيبة.

ونشر الساحر الأرجنتيني صورة تجمعه بأطفاله عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" وأرفقها بالقول: "إنها أيام معقدة، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد بوضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون، لأن الأمر أثر عليهم بشكل مباشر أو على أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون في الخط الأمامي لمكافحة الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية، وأريد أن أرسل لهم الكثير من القوة".

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وأضاف: "يجب أن تأتي الصحة دائما أولا، إنها لحظة استثنائية ويجب علينا اتباع تعليمات المنظمات الصحية والسلطات العامة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا مكافحة الفيروس بشكل فعال".

وتابع: "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، كما أنه حل مثالي للاستمتاع بتلك الفترة والوقت الذي لا يمكن دائما الحصول عليه".

واختتم: "نأمل أن ننهي هذا الموقف في أسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالات