توتي يفتح الباب أمام إمكانية عودته إلى روما

تحدث تقرير إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن احتمال عودة فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما والمدير الرياضي السابق إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وخلال مقابلة لتوتي مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تحدث أسطورة روما عن إمكانية عودته إلى منصب إداري في الفريق بعد عملية انتقال الملكية المنتظر حدوثها لنادي روما من جيمس بالوتا إلى دان فريدكين خلال الأيام المقبلة.

وقال توتي خلال المقابلة: "إذا تواصل معي فريدكين فمن الممكن أن أوافق على التواجد في روما مرة أخرى، لا يجب أن تقول (مستحيل) لأي شيء، لأنه من الممكن حدوث العديد من الأشياء الغير متوقعة".

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وتأخرت عملية بيع روما خلال الفترة الأخيرة بين جيمس بالوتا ودان فريدكين خاصة بعد الفترة التي تمر بها إيطاليا في الوقت الحالي مع توقف نشاط كرة القدم في البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكمل توتي حديثه عن وجوده في أحد برامج المشاهير قائلا": "لقد كانت تجربة ممتعة للغاية ولم أكن لأشترك بها لو كنت متواجدا مع روما، والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي كان أمرا جيدا حيث جعلني أعود إلى أيام الماضي الرائعة، وبدون زوجتي لم أكن لأتمكن من النجاح في البرنامج".

يذكر أن توتي كان قد رحل عن إدارة روما بعد الخلافات التي نشأت بينه وبين جيمس بالوتا مالك النادي في السابق.

المصدر: وكالات