إلغاء دورة إنديان ويلز بسبب كورونا

باتت دورة إنديان ويلز للتنس الضحية البارزة الأولى في الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا مع إعلان إلغائها على خلفية المخاوف الصحية التي انعكست سلبا على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال مدير الدورة الألماني طومي هاس في بيان: "لقد خاب أملنا لأن الدورة لن تقام، لكن الصحة وسلامة المجتمع المحلي، المشجعين، اللاعبين، المتطوعين، الرعاة، الموظفين، الباعة، وكل من له علاقة بهذا الحدث، هي ذات أهمية قصوى".

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbthpic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

وأتى إلغاء الدورة، وهي أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، قبل ساعات من انطلاق مباريات التصفيات اليوم الاثنين.

وأشار المنظمون في بيانهم الى أنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بالكامل بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حال طوارئ صحية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في منطقة وادي كواتشيلا الواقعة إلى الشرق من مدينة لوس أنجلوس.

وكان المنظمون قد أكدوا قبل أيام عزمهم على إقامة الدورة كما هو مقرر، على أن يترافق ذلك مع تعزيز إجراءات الوقاية والتعقيم، مثل التشدد في إجراءات التنظيف وارتداء الفتية والفتيات المكلفين بجمع الكرات وكل الموظفين والمتطوعين، قفازات واقية.

المصدر: أ ف ب