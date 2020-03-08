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ممثلة أفلام إباحية شهيرة تتلقى رسالة من لاعب كرة قدم مشهور

الرياضة

ممثلة أفلام إباحية شهيرة تتلقى رسالة من لاعب كرة قدم مشهور
AFP Ethan Miller
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زعمت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية الشهيرة لانا رودس، أن لاعب كرة قدم شهير راسلها عبر صفحتها في موقع "Instagram" للتواصل الاجتماعي.

وشاركت رودس "تدوينة" نشرها صديقها مايك ميلاك، الذي كتب فيها: "تلقت (رودس) رسالة من لاعب كرة قدم، لديه عقد بمبلغ 70 مليون يورو".

وأكدت الممثلة أن لديه 43 مليون مشترك بصفحته "إنستغرام".

ووفقا لبوابة "Transfermarkt" فإن ثلاثة لاعبين فقط يتقاضون أكثر من 50 مليون يورو سنويا، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن لانا رودس (23 عاما) حصلت على المركز الأول في قائمة أفضل ممثلة أفلام إباحية في العالم لعام 2019، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي على موقع "PornHub".

المصدر: وكالات 

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