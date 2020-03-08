تيفيز يكشف سبب تقبيله مارادونا قبيل مواجهة البوكا وخيمناسيا الحاسمة (فيديو)

كشف مهاجم نادي بوكا جونيورز، كارلوس تيفيز، سبب تقبيله مدرب خيمناسيا، الأسطورة دييغو مارادونا، قبل مواجهة الفريقين فجر اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني.

وتوجه تيفيز قبل بداية المباراة إلى مارادونا، الذي كان يقف بالقرب من دكة احتياط فريقه، ليقبله في فمه ويعانقه بحرارة.

وعلق تيفيز على تلك اللقطة بعد المباراة، حيث قال إنه قبَّل مارادونا لكي يحالفه التوفيق والحظ.

¡TERRIBLE ENCUENTRO ENTRE TEVEZ Y MARADONA EN LA SUPERLIGA! pic.twitter.com/VxmoHE7XC2 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2020

وتابع: "كنت أعلم أن علي تقبيل دييغو، كنت محظوظا بهذه الطريقة.. في بعض الأحيان عليك البحث عن الحظ".

ويبدو أن الحظ قد حالف تيفيز حقا، إذ فرض نفسه نجما لمواجهة البوكا ضد خيمناسيا، بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء بتسديدة رائعة، ليهدي بوكا جونيورز، لقب الدوري الأرجنتيني.

المصدر: وكالات