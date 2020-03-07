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الرجاء يتجاوز مازيمبي ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي (فيديو)

الرياضة

الرجاء يتجاوز مازيمبي ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك في نصف النهائي (فيديو)
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تأهل نادي الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم خسارته اليوم أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي (0-1) في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل إسحاق تشيبانغو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، فيما أضاع زميله جاكسون موليكا، ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعدما تصدى لها حارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي ببراعة.

واستفاد الفريق المغربي من فوزه ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد، ليحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وسيلعب الرجاء في الدور المقبل مع الزمالك المصري، الذي أقصى حامل اللقب في الموسمين الماضيين الترجي التونسي، بفوزه عليه 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT

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