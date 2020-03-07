أسطورة منتخب الأرجنتين: ميسي منتهي

ادعى أسطورة حراسة المرمى لمنتخب الأرجنتين، هوغو غاتي، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، لم يعد استثنائيا، بسبب البطء الذي بات يلعب به.

وقال غاتي، الفائز مع نادي بوكا جونيورز بلقبين في كأس ليبرتادوريس، في تصريحات نقلها موقع "goal" العالمي، إن ميسي يمشي على أرض الملعب الآن أكثر مما اعتاد عليه.

وتابع غاتي: "لا أكترث إذا انتقدوني في الأرجنتين، أنا أرجنتيني حتى النخاع، وميسي كان ظاهرة، لكنه لم يعد كذلك الآن، فقط يضخمون الأمور بشأنه.. يعاملونه بشكل خاطئ لأنهم يعظمونه".

وأكمل: "كريستيانو (رونالدو) وميسي هما الأفضل، ويجب أن يكون ميسي أفضل مما هو عليه، فلقد اعتاد على المشي كثيرا في الملعب واللعب بوتيرة مرهقة، وأولئك الذين يعرفون كرة القدم يعتقدون ذلك أيضا".

وأتم "ومثلما حدث مع مارادونا وبيليه، فعندما يكون هناك لاعب مثل ميسي، عادة ما يمنحه زملاؤه اللاعبون الكرة ليمنحهم الفوز".

وتبدو هذه الانتقادات غريبة ومثيرة نوعا ما، فميسي ما زال يتألق مع برشلونة، فقد سجل له هذا الموسم 23 هدفا في 30 مباراة، كما ينفرد "البرغوث" بصدارة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 18 هدفا.

ويستعد ميسي مع فريقه برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: goal.com