موعد جديد لقمة يوفنتوس وإنتر

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد غد الأحد، موعدا جديدا لإقامة مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان المؤجلة من الأسبوع الـ26 من "الكالتشيو".

وتقام الأحد 4 مباريات أخرى مؤجلة من الجولة الـ26، وهي مواجهات بارما ضد سبال، وميلان ضد جنوى، وسامبدوريا ضد فيرونا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.

هذا، وتقرر إقامة كل مباريات الدوري الإيطالي خلف الأبواب الموصدة، بدون حضور جماهيري، حتى 3 أبريل المقبل، على أقل تقدير خشية من انتشار فيروس كورونا.

OFFICIAL: Serie A confirm that Juventus vs. Inter, Milan vs. Genoa and three other games will be played behind closed doors this weekend due to the coronavirus outbreak in Italy pic.twitter.com/ODSAJXZPsE — B/R Football (@brfootball) February 27, 2020

وكانت موقعة يوفنتوس ضد إنتر والمباريات الأربع الأخرى، قد تأجلت خلال الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري بسبب المخاوف نفسها.

ويتأخر يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة ويملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: matchtv.ru