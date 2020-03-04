كلوب يحتد على صحفي بسبب سؤال عن ليفربول وإمكانية حرمانه من لقب "البريمير ليغ" بعد انتظار 30 عاما

وبخ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، صحفيا على سؤاله عن مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على نفسية لاعبي "الريدز".

ويراود كلوب القلق من إمكانية تحطم آمال ليفربول في الفوز بلقب الدوري الذي طال انتظاره 30 عاما، في ما تقرر إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورد كلوب على سؤال صحفي حول مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على نفسية لاعبي "الريدز"، بغضب قائلا: "اسمع، هناك شيء واحد خطير للغاية في الحياة لا أحبه. لماذا يعتقد الجميع أن رأي مدرب كرة القدم في هذه المسألة مهم للغاية. أنا لا افهم هذا".

وأضاف: "أنتم في نفس الموقف الذي أنا فيه بالضبط. رأي المشاهير حول هذه المسألة لا يلعب أي دور. دع (الأشخاص ذوي المعرفة) يتحدثون عن فيروس كورونا. يجب على مدربي كرة القدم ألا يفعلوا هذا. السياسة ، فيروس كورونا ... لماذا أنا؟ أنا فقط أرتدي قبعة بيسبول وأرخي لحيتي".

A reporter asked Jurgen Klopp about coronavirus after the defeat to Chelsea.



Klopp: "Why me?... I wear a baseball cap and have a bad shave." pic.twitter.com/Asrcn6jVNS — B/R Football (@brfootball) March 4, 2020

وذكرت تقارير صحفية بريطانية في وقت سابق، أن ليفربول قد لا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الجمعة الماضي، تقريرا ذكرت فيه أن ليفربول لا يضمن تتويجه بلقب "البريميرليغ" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد لوائح في إنجلترا تتحدث عن حسم اللقب في حال حدوث هذا السيناريو بإيقاف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في حال عدم اكتمال المباريات الـ38 الكاملة "للبريميرليغ"، وبالتالي عدم هبوط ثلاثة أندية صاحبة المراكز الأخيرة عند توقف الدوري.

BREAKING: Liverpool 'would NOT be guaranteed Premier League title if the Government orders sports events to be cancelled to combat the spread of coronavirus' #LFChttps://t.co/4RJiOtCp4Dpic.twitter.com/LQN6UGdstt — MailOnline Sport (@MailSport) February 28, 2020

وفي حال قررت رابطة الدوري الممتاز إيقاف "البريميرليغ" بعد نصيحة من الحكومة البريطانية فقد لا يتوج ليفربول باللقب الذي طال انتظاره ويغيب عن خزائنه منذ عام 1990، ويتوقع حينها إجراء "محادثات أزمة" لتحديد ما إذا كانت الجولات السابقة كافية لتحديد البطل والأندية الهابطة.

ويتصدر ليفربول قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، قبل 11 جولة من نهاية الدوري.

المصدر: وكالات