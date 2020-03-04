نداء عاجل لكل من حضر ديربي تل أبيب

تطالب وزارة الصحة الإسرائيلية كل من حضروا ديربي تل أبيب، وتحديدا من كانوا بالقرب من مدرج رقم 8 بالخضوع للحجر الصحي، بسبب حضور أحد المصابين بفيروس كورونا المباراة.

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وكان مواطن إسرائيلي عاد لتوه من إيطاليا، والمصاب الخامس عشر بالفيروس اللعين، قد شاهد مباراة ديربي تل أبيب الأخيرة بين مكابي وهبوعيل في إستاد بلومفيلد، وجلس في المدرج رقم 8.

ونشرت المواقع العبرية إعلانا من وزارة الصحة بأن أي شخص كان موجودا عند المدرج أو بالقرب منه يجب أن يخضع لحجر صحي بيتي فورا.

المصدر: RT