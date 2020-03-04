في ظل عثرات ليفربول.. "كمبيوتر خارق" يتنبأ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من تراجع مستوى ليفربول وخسارته 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها مؤخرا، فإن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بات مسألة وقت فحسب، في حين ستشتد المنافسة على بقية المراكز.

ولا تمر أندية مثل ليستر سيتي (الثالث)، وتشيلسي (الرابع)، ومانشستر يونايتد (الخامس)، وتوتنهام (السابع)، بأفضل أحوالها حاليا، وهو ما يجعل الفرصة سانحة أمام أندية كانت إلى عهد قريب تعتبر شبه مغمورة (وولفرهامبتون، وبيرنلي، وشيفيلد يونايتد)، لانتزاع أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وستكون الإثارة حاضرة أيضا في أسفل الترتيب، حيث تتنافس أندية عريقة مثل أستون فيلا، ووست هام يونايتد، مع أندية أخرى للهروب من منطقة الهبوط، والحفاظ على مكانتها في دوري الأضواء.

لكن وقبل تشويق مباريات نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، أضفى "كمبيوتر خارق" إثارة من نوع خاص، بعدما تنبأ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020، اعتمادا على مجموعة من الأرقام والإحصائيات، وذلك قبل 10 مراحل من انتهاء المنافسات.

وبحسب معطيات "الكمبيوتر الخارق"، فإن ترتيب الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي سيكون على الشكل التالي:

20- نوريتش سيتي

19- أستون فيلا

18- بورنموث

17 - برايتون

16- وست هام يونايتد

15- واتفورد

14- نيوكاسل يونايتد

13- كريستال بالاس

12- ساوثهامبتون

11- بيرنلي

10- إيفرتون

9- أرسنال

8- شيفيلد يونايتد

7- توتنهام

6- وولفرهامبتون

5- تشيلسي

4- مانشستر يونيتد

3- ليستر سيتي

2- مانشستر سيتي

1- ليفربول

المصدر: talksport.com