أرقام سلبية لليفربول بعد السقوط أمام تشيلسي
تبخرت أحلام نادي ليفربول في التتويج بالثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، بخروجه من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر خسارته أمس أمام تشيلسي (0-2).
وسجل ليفربول بعد هذه الخسارة والخروج من الدور الخامس لكأس إنجلترا، مجموعة من الأرقام السلبية وهي كالتالي:
- تكبد ليفربول الهزيمة في المباراة الثالثة على التوالي خارج ملعبه في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2014، تحت قيادة المدرب بريندان رودرجز حينها.
3 - Liverpool have lost three consecutive away games in all competitions for the first time since November 2014 under Brendan Rodgers. Distracted.#CHELIV— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2020
- خسر ليفربول 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في كافة المسابقات، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها في المباريات الـ66 التي سبقتها.
3 - Liverpool have lost three of their last four games in all competitions, as many as they had in their previous 66 combined. Blip. #CHELIV— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2020
- استقبلت شباك ليفربول هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ الفترة ما بين مايو وأغسطس 2016.
- اهتزت شباك ليفربول في آخر 4 مباريات 8 مرات.
المصدر: وكالات