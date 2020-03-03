مرتضى منصور يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي (فيديو)

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور، على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحفيزهم قبل مباراة الترجي التونسي المقبلة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في المباراة وتخطي تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي البطولة.

كما ناشد رئيس النادي الجماهير التونسية بحسن استقبال الفريق.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك فاز على الترجي حامل اللقب، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: "el-zamalek"