 
مباشر

حكم دولي مصري يتعرض لحادث سير مروع

الرياضة

حكم دولي مصري يتعرض لحادث سير مروع
Mohamedwahedeg/Twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndjl

تعرض الحكم الدولي المصري محمود البنا، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث سير مروع بسيارته، إلا أنه لم يصب بأي أذى.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للحادثة أظهرت تحطم السيارة الخاصة بالحكم الدولي المصري.

ويعتبر البنا أحد أبرز الحكام المصريين في العقد الأخير، ونال إشادات كبيرة بأداء ثابت طوال السنوات الماضية.

وكان البنا أدار مؤخرا مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا