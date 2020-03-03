حكم دولي مصري يتعرض لحادث سير مروع

تعرض الحكم الدولي المصري محمود البنا، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث سير مروع بسيارته، إلا أنه لم يصب بأي أذى.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للحادثة أظهرت تحطم السيارة الخاصة بالحكم الدولي المصري.

صور.. الحكم الدولى محمود البنا يتعرض لحادث سير وتحطم سيارته https://t.co/USYyRlng1Rpic.twitter.com/2QVxip3lvn — Mohamed wahed (@Mohamedwahedeg) March 3, 2020

يارب لطفك وعفوك ..

ألف ألف سلامه على حكمنا المحترم محمود البنا بعد تعرضه لهذا الحادث المروع .. pic.twitter.com/tahDvpZ2rs — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) March 3, 2020

تعرض الحكم الشهير محمود البنا الى حادث سير مروع أدي إلى تحطيم سيارته..

وخرج البنا من الحادث دون اى اصابات بالغة بفضل عناية الله تعالى.. — احمد سليمان (@ijaeU56xuXCintH) March 3, 2020

ويعتبر البنا أحد أبرز الحكام المصريين في العقد الأخير، ونال إشادات كبيرة بأداء ثابت طوال السنوات الماضية.

وكان البنا أدار مؤخرا مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات