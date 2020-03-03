كورونا.. كلوب يطمئن جماهير ليفربول

دحض مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية، وتحدثت عن إمكانية افتقاد "الريدز" فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في حال تفشي فيروس كورونا.

وفاجأت صحيفة "دايلي تلغراف"، محبي ليفربول بتقرير صادم، الجمعة الماضي، يكشف أن الفريق الأحمر الذي ينفرد حاليا بصدارة الدوري، قد لا يضمن الفوز بالبطولة في حال تفشى فيروس كورونا في البلاد بشكل يجعل الحكومة البريطانية توقف جميع الأنشطة الرياضية.

وقال كلوب تعليقا على تلك الإشاعات في تصريحات نقلها موقع "Liverpool Echo": "لا أعتقد أن جمهورنا مصاب بجنون العظمة. لا أصدق ما يفكر به مشجعو ليفربول حول هذا الموضوع. أنا أتواصل معهم. إذا كان هناك من يريد أن يسألني عن كل هذا، فما الهدف من إلغاء جميع نتائج هذا الموسم وكيفية تحديد المشاركين في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. سيكون ذلك مثيرا للاهتمام".

واستطرد المدرب الألماني: "إنها قصة جيدة، من الواضح أن بعض الصحف يجب أن تكتب دائما شيئا ما، لكن عندما رأيت هذه الأخبار للمرة الأولى، تساءلت: واو، هل يصدق أحد حقا ذلك؟.

واختتم كلوب حديثة بالتأكيد على أن مشجعي ليفربول ليسوا أغبياء لتصديق مثل تلك الإشاعات.

وعلى بعد 10 مراحل من نهاية الدوري الإنجليزي، بات تتويج ليفربول باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما مسألة وقت فحسب، حيث يبتعد في صدارة "البريمير ليغ" بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.

المصدر: matchtv.ru