دي خيا يرتكب خطأ كارثيا في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون (فيديو)

ارتكب حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا هفوة "قاتلة" خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه إيفرتون اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ومع بداية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة، أعاد مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، الكرة لدي خيا، الذي أخذ وقته قبل أن يقرر تشتيت الكرة إلى الأمام، ليعترض مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين، تصويبته وتتهادى الكرة إلى الشباك، معلنة تقدم إيفرتون بهدف دون رد.

Is David De Gea serious? What the fuck #fifamomentpic.twitter.com/bLwHtGZRuZ — Chris Kane (@ChrisKa63806217) March 1, 2020

Commentator: "What was David De Gea thinking there."#EVEMUN

Calvert Lewin is an absolute nightmare. pic.twitter.com/zJzRQaCYi1 — Don👑Corleone (@UmarZubyr) March 1, 2020

ولحسن حظ دي خيا، فإن فريقه نجا من الخسارة، بعدما أدرك الوافد الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز، هدف التعادل لـ"الشياطين الحمر" (1-1) في الدقيقة 31، بتسديدة قوية زاحفة استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليمنى لحارس مرمى نادي إيفرتون.

7 - David De Gea has made seven errors leading directly to an opposition goal in the Premier League since the start of last season, the joint-most alongside Martin Dubravka and Bernd Leno. Shocker. pic.twitter.com/WNoCTxhxds — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2020

وانخفض مستوى دي خيا بشكل رهيب مؤخرا، حتى أنه بات أكثر حراس المرمى ارتكاب للأخطاء "القاتلة" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تسبب في استقبال شباك فريقه لسبعة أهداف.

المصدر: "تويتر"