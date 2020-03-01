كورونا.. يوفنتوس يحجر على لاعبيه الشباب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعليق جميع الأنشطة الخاصة بفريق الشباب تحت 23 عاما، وإيقاف جميع تدريباته بشكل مؤقت ووضع جميع لاعبي الفريق قيد الحجر الصحي.

وقال يوفنتوس في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن هذا القرار جاء بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي فريق بيانيزي، الذي واجه نادي يوفنتوس للشباب مؤخرا.

وأوضح النادي أنه "تم إيقاف جميع الحصص التدريبية الخاصة بفريق الشباب، وتم وضع اللاعبين في الحجر الصحي بعد ظهور نتائج إيجابية لإصابة العديد من لاعبي بيانيزي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن فريق شباب "البيانكونيري"، واجه بيانيزي في 23 فبراير الماضي، ومضى أسبوع على تلك المباراة دون ظهور أي أعراض على لاعبي "السيدة العجوز"، لكنهم يخضعون للإشراف الصحي.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر أمس السبت، بشكل رسمي، تأجيل خمس مباريات كانت مقررة دون جماهير نهاية هذا الأسبوع في الدوري المحلي، بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان إلى 13 مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات