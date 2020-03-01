شاهد.. المغربي النصيري يمنح إشبيلية فوزا قاتلا على أوساسونا

قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية لتحقيق فوز مثير على ضيفه أوساسونا في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النصيري التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، الهدف الثاني بحلول الدقيقة 45.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة بطرد حارس مرماه سيرجيو هيريرا، في الدقيقة 54، إلا أن الفريق ورغم النقص العددي، نجح في تعديل النتيجة، بتسجيل هدفين عبر أدريان هيرنانديز، وروبرتو توريس (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 64 و74.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد النصيري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة الثالث من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح إشبيلية 3 نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 46 نقطة، ليصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 31 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: RT