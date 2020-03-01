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شاهد.. وصول ميسي ورفاقه إلى مدريد

الرياضة

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وصلت بعثة نادي برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدريد استعدادا لمواجهة مرتقبة أمام الغريم ريال مدريد مساء اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، فيديو لوصول بعثة الفريق الكتالوني إلى مطار مدريد.

وتدخل مواجهة الريال والبارسا ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، ويتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية (الفوز أو التعادل) للحفاظ على صدارة الدوري، بينما يرفع الفريق الملكي "شعار الفوز ولا شيء غير الفوز"، من أجل انتزاع صدارة "الليغا".

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.

المصدر: RT

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