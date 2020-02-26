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زيدان لم يحسم موسم هازارد بعد

الرياضة

زيدان لم يحسم موسم هازارد بعد
Globallookpress
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قال الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني إنه غير متأكد إن كان نجم الفريق، إيدن هازارد، سيلعب مجددا هذا الموسم بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيمن.

ويواجه هازارد البالغ 29 عاما فترة غياب طويلة بعدما أصيب خلال الهزيمة (1-0) أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وكان اللاعب البلجيكي قد غاب حوالي ثلاثة أشهر بسبب إصابة أخرى في الكاحل، وخاض مباراته الثانية فقط منذ العودة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء:"لا أعرف إن كان موسمه قد انتهى، لا أعرف لكن أتمنى ألا يحدث ذلك".

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وأضاف زيدان:"لا أعرف إن كان سيحتاج إلى جراحة. لست مختصا في ذلك. أرى أنه غير سعيد. من المهم أن يتحلى بالإيجابية، لكن بكل تأكيد الأمر صعب. إنها لحظة سيئة، والأمر ليس سهلا".

وكان ريال ينتظر من هازارد أن يتمكن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، بعدما انضم إليه من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، أي ما يعادل 108.68 مليون دولار، لكن الإصابات جعلته يخوض 15 مباراة فقط وسجل هدفا واحدا.

المصدر: "رويترز"

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