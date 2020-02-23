الأهلي يكشف عن قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك غدا الاثنين

كشف نادي الأهلي عن قائمة من 29 لاعبا استعدادا لخوض مباراته القادمة ضد منافسه التقليدي الزمالك، غدا الاثنين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في موعدها، مساء غد الاثنين، في الساعة (19:30) باستاد القاهرة الدولي، وذلك بالرغم من التكهنات بتأجيلها عقب الأحداث التي رافقت مباراة كأس السوبر المصري، بين الغريمين التقليديين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع "فيسبوك" قائمة لاعبيه:

إقرأ المزيد

واتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات صارمة في اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك بمبلغ قدره 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 45 نقطة (15 مباراة)، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن وصيفه المقاولون العرب.

بينما يشغل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة أيضا.

المصدر: وكالات