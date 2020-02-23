شاهد.. لاعبة تعيد ركبتها بعد الخلع إلى مكانها وتستكمل المباراة

أظهرت قائدة فريق "سانت ميرين" الإسكتلندي لكرة القدم للسيدات، جين أوتول، شجاعة وقوة إرادة بعد إصابتها خلال مباراة ضد فريق "إينفيرنيس كاليدونيان ثيسل".

وتعرضت جين أوتول لإصابة مروعة، تمثلت بخلع في الركبة اليمنى، بعد سقوطها على الأرض إثر احتكاك بإحدى لاعبات الفريق الخصم، وقامت بنفسها بإعادتها إلى مكانها بعدة ضربات بيدها.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔



St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.



📽️ Courtesy of @ICTFCpic.twitter.com/GMUsv0ffG5 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020

وعلق ممثل عن فريق "سانت ميرين" بعد المباراة، قائلا: "قائدة فريقنا امرأة صلبة. لن تتمكنوا من إسقاطها. حتى في هذه الحالة نهضت ولعبت لمدة 90 دقيقة".

ولسوء حظ جين أوتول، علاوة على الإصابة، فقد مني فريقها بهزيمة ساحقة بسبعة أهداف من دون رد.

المصدر: وكالات