زيدان يكشف مدى خطورة إصابة هازارد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، عن الإصابة التي تعرض لها نجم "الميرينغي"، إيدين هازارد، خلال مباراة ليفانتي أمس السبت، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بخسارة الريال بهدف دون رد: "إصابة هازارد لا تبدو جيدة على الإطلاق، لأنها في نفس مكان إصابته الأخيرة، وسيجري العديد من الفحوصات الطبية غدا، لتحديد مدى خطورة الإصابة".

🗣 Zidane: "Hazard got hit on his bad ankle. He has been hit in the ankle from the injury. We'll have to do tests but it looks bad." pic.twitter.com/1Qv90XHuSX — Goal (@goal) February 22, 2020

وأضاف "زيزو": "نشعر ببعض الإحباط بعد الخسارة، لدينا مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي، سنحاول الخروج سريعا من هذه الحالة السيئة، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".

واضطر هازارد لمغادرة أرضية ملعب مباراة ريال مدريد مع ليفانتي، في الدقيقة 67، متأثرا بالإصابة.

وأشار النجم البلجيكي إلى العضلة الخلفية أثناء خروجه من أرض الملعب، في محاولة لإبلاغ الجهاز الطبي لريال مدريد بمكان إصابته.

ولو ثبتت إصابة هازارد في العضلة الخلفية، فقد يمتد غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مما يهدد فرص مشاركته في مباريات ريال مدريد الهامة خلال الفترة المقبلة.

ويخوض ريال مدريد مواجهتين هامتين على أرضه الأسبوع المقبل، الأولى ستجمعه يوم الأربعاء بمانشستر سيتي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والثانية ضد غريمه برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن الريال بخسارته أمام ليفانتي، تنازل عن صدارة الدوري الإسباني لغريمة برشلونة، وبات الفارق بينهما نقطتين قبيل مواجهتهما المرتقبة يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات