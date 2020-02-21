حسام عاشور متوعدا الزمالك: سنرد في الملعب على من أساء لجماهير الأهلي

دافع لاعب نادي الأهلي المصري، حسام عاشور، عن جماهير "المارد الأحمر"، على خلفية المناوشات التي حدثت عقب خسارة لقب كأس السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح (4-3) أمس الخميس، بالإمارات.

وقال عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم، وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدا بحقه، أو حق الأهلي".

وأضاف: "نعد الجميع بالرد على كل من أساء، داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

كان عدد من لاعبي الزمالك، في مقدمتهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة، قد دخلوا في مناوشات مع جمهور الأهلي، عقب خسارة الأحمر لقب السوبر.

وسيتجدد اللقاء بين الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك، يوم الاثنين 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 45 نقطة (15 مباراة)، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن وصيفه المقاولون العرب.

بينما يشغل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة أيضا.

المصدر: وكالات