الوحدات يتوج بدرع الاتحاد الأردني

أحرز نادي الوحدات لقب بطل درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، على حساب منافسه الرمثا، إثر الفوز عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الجمعة، على ستاد عمان الدولي.

وأحرز هدفي الوحدات كل من، السنغالي عبد العزيز نداي، وأحمد سمير، في الدقيقتين (39 و43) من زمن الشوط الأول، بينما سجل مجد الزعبي هدف الرمثا اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وثأر الوحدات لهزيمته أمام الرمثا في دور المجموعات للبطولة بهدف وحيد.

المصدر: وكالات