تسريب صور قمصان برشلونة للموسم المقبل

تمكن موقع "فوتي هيدلاينز" المتخصص في تسريب صور قمصان الأندية، من الكشف عن التصميمات الثلاثة التي سيرتديها لاعبو نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خلال الموسم المقبل (2020-2021).

Estás serían las tres camisetas del @FCBarcelona_es para la próxima temporada [@plusbarca_] pic.twitter.com/VH4TVxL0vO — Guillermo Arango (@guilloarango) February 21, 2020

Barcellona, le anticipazioni della nuova maglia 2020-2021https://t.co/04yz03zWcF — Sky Sport (@SkySport) February 21, 2020

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، المقربة من أروقة النادي الكتالوني، فإن مسؤولين من شركة نايك الأمريكية للمستلزمات الرياضية، تواجدوا بالفعل في منشآت برشلونة خلال الأيام الماضية، وعرضوا التصميمات الجديدة لقمصان برشلونة لموسم (2020-2021)، على لاعبي الفريق، وقاموا فعليا بجلسة تصوير بالقمصان الجديدة.

المصدر: وكالات