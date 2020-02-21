المغرب يضع كامل إمكانياته البشرية واللوجستية لإنجاح مونديال قطر

جددت المملكة المغربية دعمها لدولة قطر وأكدت استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والوسائل البشرية واللوجستية من أجل إنجاح تنظيم مونديال 2022.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، "أنه تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط المملكة المغربية ودولة قطر بفضل الأواصر القوية التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم عقد عدة لقاءات عمل جمعت وزير الداخلية والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بوفد رفيع المستوى من دولة قطر".

وأوضح البيان أن "جلسات العمل هذه خصصت لتدارس سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في ميدان تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى في أفق تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه "تأكيدا على عمق الأواصر المتينة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم التعبير عن استعداد المملكة لوضع التجربة التي راكمتها قطاعاتها الأمنية، من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في مجال تدبير وتأمين التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، رهن إشارة الأشقاء في دولة قطر، وذلك وفق نظرة شمولية مشتركة ترمي إلى تظافر الجهود وتقاسم الخبرات وتوطيد التعاون الأمني بين البلدين".

وخلص البيان إلى "أنه قد تم تجديد دعم المملكة المغربية لدولة قطر الشقيقة والتأكيد على استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والوسائل البشرية واللوجستية من أجل إنجاح تنظيم الحدث الكروي البارز لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

المصدر: هيسبريس