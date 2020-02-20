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المصري صلاح يوجه رسالة لأتلتيكو مدريد

الرياضة

المصري صلاح يوجه رسالة لأتلتيكو مدريد
AFP
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لا جدوى من البكاء على اللبن المسكوب، هذا هو الشعار الذي رفعه المصري محمد صلاح، عقب سقوط فريقه ليفربول أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (0-1)، الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي دوري الأبطال.

ونشر صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع  "فيسبوك"، صورا له من المباراة ضد أتلتيكو مدريد، معلقا: "أنفيلد ينتظركم"، في إشارة منه إلى أن ما حدث في مباراة الذهاب قد حدث، وأن مواجهة الإياب المقررة في الـ11 من الشهر المقبل على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، ستكون حاسمة لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية.

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ويتطلع صلاح ورفاقه لتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، من خلال تكرار سيناريو مباراة برشلونة في الموسم الماضي، عندما عوض "الريدز" خسارته ذهابا في إسبانيا بثلاثية نظيفة، بالفوز إيابا على أرضه برباعية نظيفة، ليواصل ليفربول بعدها طريقه للتتويج بلقب أعرق مسابقة في "القارة العجوز".

المصدر: "فيسبوك"

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