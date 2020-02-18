حادث مروع يطبع سباق "دايتونا 500" (فيديو)

طبع حادث مروع سباق "دايتونا 500" الشهير ضمن منافسات سيارات "ناسكار" الأمريكية، وأدى إلى إصابة السائق المخضرم راين نيومان.

وأدى الحادث إلى إلغاء الاحتفالات التقليدية في ختام السباق الذي أقيم أمس الاثنين، ويعد من الأشهر في منافسات السيارات الأمريكية.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020

وكان نيومان (42 عاما)، متصدرا في اللفة الأخيرة على متن سيارته "فورد ماستانغ"، لكنه فقد السيطرة عليها بعد احتكاك مع سيارة منافس، لتلتف السيارة على نفسها وتصطدم بالجدار الجانبي، وتعود إلى مسار حلبة "دايتونا سبيدواي" في ولاية فلوريدا، لتصطدم مجددا بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلابها واندلاع نيران فيها.

FOX reports they are assisting to get Newman out of the car and to a local hospital. Prayers everyone. #DAYTONA500pic.twitter.com/tUM0pH9lXd — Chris Wilner (@chriswilner26) February 18, 2020

Ryan Newman crashed during the final lap of the Daytona 500. It was a horrific crash, but he is expected to recover. We will have the latest on @WWLP22News all morning. https://t.co/0juHUrw9uz — Taylor Knight (@TaylorKNews) February 18, 2020

وسارعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء لنجدة نيومان، ورفع المسعفون عوائق سوداء اللون خلال العمل على إخراج السائق من سيارته، بينما انتظر السائقون الآخرون لنحو ساعتين قبل معرفة مصير زميلهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لسباقات "ناسكار" ستيف أودونل للصحفيين، أن نيومان في حالة صحية حرجة بعد نقله إلى المستشفى، لكنه سينجو.

وكان السباق مقررا الأحد، لكنه أرجئ الى الاثنين بسبب الظروف المناخية والأمطار الغزيرة.

President Trump took a lap at Daytona 500 today & he run laps around the Democrats every single day.



WHAT A GREAT PRESIDENT! pic.twitter.com/0yUjwvm8Il — Terrence K. Williams (@w_terrence) February 17, 2020

وشهدت حلبة "دايتونا" الأحد، قبل الموعد المقرر أساسا للانطلاق، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بجولة حول الحلبة على متن السيارة الرئاسية المصفحة والمعروفة باسم "ذا بيست" (الوحش).

المصدرلا: أ ف ب