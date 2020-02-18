أسطورة يوفنتوس يطلق لقبا خاصا على المصري صلاح

أشاد الدولي الإيطالي السابق وأسطورة نادي يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، بالنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ديل بييرو خلال مشاركته أمس الاثنين في حفل توزيع جوائز "لوريوس" لأفضل رياضي لعام 2019: "صلاح لاعب مبدع وإله ليس فقط في مصر! عندما كان يلعب في روما، أتذكر عدد المرات التي وضع فيها أمام المرمى دون أن يتمكن من تسجيل الأهداف".

“Salah is already a God - and not only in Egypt!"



High praise for @MoSalah!https://t.co/VJZtOsfo26 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 17, 2020

وتابع بطل مونديال 2006: "لكن فجأة، تحسن كل ذلك في ليفربول وأحرز أكثر من 30 هدفا في الموسم، عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية، التي ترغب في التطور، هذا هو أفضل شيء".

ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انضمامه إلى ليفربول صيف العام 2017 قادما من روما، حيث سجل لـ"الريدز" 89 هدفا في 138 مباراة، كما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، والبريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بطل العالم لسباقات فورومولا 1، توجا مناصفة بجائزة "لوريوس" لأفضل رياضي لعام 2019.

المصدر: sports.ru