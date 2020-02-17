الأهلي السعودي يقيل مدربه جروس

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء عقد مدربه السويسري كريستيان جروس، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان جروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين".

وأضاف البيان: "كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي، بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا".

#الأهلي يلغي عقد جروس ويكلف البهكلي مدرباً للفريق pic.twitter.com/f2ChGTvqzJ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

وأتم البيان: "قدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان جروس على الفترة التي قضاها مدربا للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة".

وتولى جروس (66 عاما)، تدريب الأهلي للمرة الثالثة بعد المرحلة السابعة من الدوري السعودي، وقاد الفريق في 17 مباراة في 3 بطولات مختلفة، حقق خلالها الأهلي 11 فوزا وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، برصيد 33 نقطة، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

المتصدر: وكالات