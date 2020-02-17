بويول: ميسي باق في برشلونة حتى سن الـ38 عاما

توقع المدافع الدولي الإسباني السابق كارليس بويول، أن يستمر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في اللعب مع برشلونة حتى أواخر الثلاثينات من عمره.

ورفض بويول، الذي لعب سنوات طويلة جنبا إلى جنب مع ميسي في برشلونة، قبل أن يعتزل في العام 2014، الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا حول إمكانية انتقال "البرغوث" إلى مانشستر سيتي.

وظهرت تلك الإشاعات عقب توتر العلاقة بين ميسي والمدير الرياضي لبرشلونة، الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال.

ولكن مع تصفية الثنائي لخلافهما وتجاوزه على ما يبدو، فإن بويول لا يرى أي سبب قد يدفع ميسي للرحيل عن برشلونة، بل توقع أن ينهي "البرغوث" مشواره في الفريق الكتالوني، الذي ترعرع ونشأ فيه.

Despite suggestions that Lionel Messi is entering the final years of his career, former teammate Carles Puyol has now explained why he thinks the FC Barcelona superstar could still play until the age of 38. #SLInthttps://t.co/PMOpx8QUVX — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) February 17, 2020

وقال بويول لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لماذا نتحدث عن برشلونة بدونه (ميسي)؟.. ما يزال في النادي، ويجب أن نتطلع للفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب معه".

وتابع المدافع الملقب بـ"قلب الأسد": "ميسي يبلغ من العمر الآن 32 عاما، ويعتني بنفسه، ويمكنه اللعب حتى سن الـ38 عاما.. لقد أدركنا منذ البداية أنه لاعب مميز، لكنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية".

ولدى ميسي بند في عقده يسمح له بالمغادرة مع نهاية هذا الموسم، ولكن قبل اتخاذه أي قرار، سينتظر ما ستؤول إليه نتائج "البارسا" خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ميسي تعهد مع بداية الموسم الحالي بجلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى برشلونة هذا العام، وهو اللقب الذي لم يتوج به الفريق الكتالوني منذ العام 2015.

المصدر: onefootball.com