شاهد.. الروسي سمولوف يصعق ريال مدريد بهدف مبكر (فيديو)

افتتح الروسي فيودور سمولوف لاعب سيلتا فيغو باب التسجيل مبكرا خلال المباراة التي تجري حاليا بين فريقه ومضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سمولوف هدفه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وهذا الهدف هو الأول للنجم الروسي البالغ 29 عاما في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

Других эмоций быть и не могло! Именно так Федя радовался первому голу за новый клуб! И сразу в ворота «Реала» 💪🏻 pic.twitter.com/DbspCvtiBS — Чемпионат (@championat) February 16, 2020

يذكر أن سيلتا فيغو ضم سمولوف إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من لوكوموتيف موسكو مع أحقية الشراء بقيمة 6 ملايين يورو.

المصدر: RT