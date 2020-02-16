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شاهد.. الروسي سمولوف يصعق ريال مدريد بهدف مبكر (فيديو)

الرياضة

شاهد.. الروسي سمولوف يصعق ريال مدريد بهدف مبكر (فيديو)
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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افتتح الروسي فيودور سمولوف لاعب سيلتا فيغو باب التسجيل مبكرا خلال المباراة التي تجري حاليا بين فريقه ومضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سمولوف هدفه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وهذا الهدف هو الأول للنجم الروسي البالغ 29 عاما في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

يذكر أن سيلتا فيغو ضم سمولوف إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من لوكوموتيف موسكو مع أحقية الشراء بقيمة 6 ملايين يورو.

المصدر: RT

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