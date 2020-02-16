ريال مدريد يتعثر على أرضه أمام سيلتا فيغو (فيديو)

أضاع ريال مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله 2-2 أمام ضيفه سيلتا فيغو في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا عن طريق الروسي فيودر سمولوف في الدقيقة السابعة، ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين عن طريق كل من الألماني توني كروس وسيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقتين 52 و65 على الترتيب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق سجل سانتياغو مينا هدف التعادل للضيوف لتنتهي المباراة 2-2.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة وانفرد بصدارة "الليغا" بفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة.

إقرأ المزيد

في المقابل، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT