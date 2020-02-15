تعرف على الترتيب الجديد للأندية الأغلى في العالم

كشف تقرير Soccerex Football Finance 100 السنوي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي ليصبح النادي الأقوى ماليا على مستوى العالم في كرة القدم.

وكشف التقرير أن باريس سان جيرمان استطاع تقليص حجم ديونه بواقع 70 مليون يورو خلال العام الماضي، في حين تجاوزت ديون مانشستر سيتي 90 مليون يورو.

واحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث، تلاه توتنهام هوتسبير الإنجليزي رابعا، ثم ريال مديد الإسباني في المركز الخامس.

وتراجع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ16، وذلك يعود بصفة أساسية إلى تراجع قيمة تشكيلته وزيادة قيمة ديونه النقدية.

وتدخل مجموعة عوامل في آلية تحديد الموقف المالي للأندية، كقيمة التشكيلة الحالية للنادي والأصول الملموسة والتمويل المتوفر في حساباته والاستثمارات المحتملة للملاك وصافي الديون.

المصدر: وكالات