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شاهد.. فيديو لميسي يحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال ساعتين بعد تحديه الناجح لصلاح

الرياضة

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جذب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، أنظار متابعيه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، اليوم الخميس، بعدما نشر مقطع فيديو ضمن إحدى الحملات الدعائية المشارك بها.

ونشر ميسي فيديو له أثناء كواليس تصويره لإعلان جديد لشركة مشروبات غازية، وقام الساحر الأرجنتيني باستخدام عبوتين من المشروب لمجاراة التحدي الذي قام به قبله بساعات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المشارك أيضا في إعلان الشركة ذاتها.

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#PepsiCanBalance

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ونجح ميسي بالفعل في التحدي بتثبيته العبوتين فوق بعضهما بشكل مائل بطريقة تحتاج لكثير من الدقة، وشاهد الفيديو أكثر من 5 ملايين شخص خلال ساعتين فقط من نشر المقطع.

فيما شاهد مقطع التحدي الذي نشره صلاح (استخدم عبوتين وكرة) حوالي 2.7 مليون شخص خلال 21 ساعة.

يذكر أن ميسي وصلاح ظهرا من قبل في إعلان مشترك للشركة ذاتها.

المصدر: وكالات

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