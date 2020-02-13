"الفرعون" صلاح يواصل حصد الجوائز في ليفربول

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في "الريدز" خلال شهر يناير الماضي، بعدما تفوق على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر.

وخاض صلاح، المباريات الخمسة التي لعبها ليفربول في شهر يناير في "البريميرليغ"، وسجل خلالها 3 أهداف، بالإضافة لصناعته لثلاثة أخرى، ليقود "الريدز" للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على كل من شيفيلد يونايتد (2-0)، توتنهام (1-0)، مانشستر يونايتد (2-0)، وولفرهامبتون (2-1) ووست هام يونايتد (2-0).

🤩 S A L A H 🤩 @MoSalah has been named January's @StanChart Player of the Month 👏🏆 pic.twitter.com/EKIPgTmX3p — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

Three goals 🔥

Three assists 👏



An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020



وسبق لصلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس الماضي، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد في الفريق حتى الآن الذي نال الجائزة مرتين خلال موسم 2019-2020.

رسميا : محمد صلاح افضل لاعب فى ليفربول لشهر يناير 🤴🏼🇪🇬 pic.twitter.com/pKWoNZk3nv — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) February 13, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات