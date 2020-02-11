رسميا.. يوفنتوس يحصن "حامي عرينه" حتى 2024
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزيني لـ3 أعوام تضاف على الموعد المقرر لانتهاء عقده في صيف 2021.
OFFICIAL | ✍ @13Szczesny13 remains Bianconero until 2024! 🔒— JuventusFC (@juventusfcen) February 11, 2020
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وانضم تشيزيني إلى "السيدة العجوز" في صيف 2017، قادما من أرسنال الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو.
وتوج تشيزيني مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب وحيد للسوبر الإيطالي.
🗣 @13Szczesny13: "I want to thank all of the fans for everything that they have given me and I promise to always do my best for this club." ❤️⚪️⚫️ pic.twitter.com/JjOBGxBbiD— JuventusFC (@juventusfcen) February 11, 2020
وخاض تشيزيني، موسمه الأول مع النادي الإيطالي كحارس احتياطي لجيانلويجي بوفون، قبل أن يصبح الاختيار الأول في حماية عرين "اليوفي" بدءا من موسمه الثاني.
المصدر: وكالات