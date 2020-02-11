 
مباشر

رسميا.. يوفنتوس يحصن "حامي عرينه" حتى 2024

الرياضة

رسميا.. يوفنتوس يحصن
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n93e

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزيني لـ3 أعوام تضاف على الموعد المقرر لانتهاء عقده في صيف 2021.

وانضم تشيزيني إلى "السيدة العجوز" في صيف 2017، قادما من أرسنال الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو.

وتوج تشيزيني مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب وحيد للسوبر الإيطالي.

إقرأ المزيد
رسميا.. برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي عن الملاعب
رسميا.. برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي عن الملاعب

وخاض تشيزيني، موسمه الأول مع النادي الإيطالي كحارس احتياطي لجيانلويجي بوفون، قبل أن يصبح الاختيار الأول في حماية عرين "اليوفي" بدءا من موسمه الثاني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين