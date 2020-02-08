هل سيرحل فان دايك من ليفربول إلى يوفنتوس؟

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول يميل لعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز، بالرغم من اهتمام يوفنتوس الإيطالي بخدماته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس يخطط لاستقطاب فيرجيل فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل صفقة ضخمة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن نادي يوفنتوس يرصد 150 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات صخرة دفاع ليفربول، وهو ما يعني ضعف المقابل الذي انتقل به من ساوثهامبتون إلى "الريدز" قبل عامين.

لكن صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أفادت بأنه لا توجد لدى فان دايك، أي نية للرحيل عن ملعب "أنفيلد".

وانتقل مدافع سيلتيك الإسكتلندي سابقا، فيرجيل فان دايك (28 عاما) من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 76.19 مليون جنيه إسترليني.

ودافع الهولندي عن ألوان "الريدز" في 106 مباريات في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفا وصنع خمسة أهداف أخرى، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2019، وفي طريقه إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، اللقب الغائب عن خزان "الريدز" منذ عام 1990.

المصدر: وكالات