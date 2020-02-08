 
مباشر

شاهد مولر المرح.. يلعب مع الدجاج

الرياضة

شاهد مولر المرح.. يلعب مع الدجاج
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8gj

نشر الدولي الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ متصدر "البوندسليغا"، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر مولر في الفيديو وهو يلعب مع الدجاج، وعلق عليه مبديا سعادته بتلك اللحظة.

ويتميز مولر بروح الدعابة، فقد سبق له أن نشر عدة مقاطع أخرى طريفة.

المصدر: " @esmuellert_"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صديقة رونالدو تخطف الأضواء في حفل بإيطاليا