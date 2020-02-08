شاهد مولر المرح.. يلعب مع الدجاج

نشر الدولي الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ متصدر "البوندسليغا"، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر مولر في الفيديو وهو يلعب مع الدجاج، وعلق عليه مبديا سعادته بتلك اللحظة.

ويتميز مولر بروح الدعابة، فقد سبق له أن نشر عدة مقاطع أخرى طريفة.

المصدر: " @esmuellert_"