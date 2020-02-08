شاهد مولر المرح.. يلعب مع الدجاج
Globallookpress
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نشر الدولي الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونيخ متصدر "البوندسليغا"، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويظهر مولر في الفيديو وهو يلعب مع الدجاج، وعلق عليه مبديا سعادته بتلك اللحظة.
February 7, 2020
ويتميز مولر بروح الدعابة، فقد سبق له أن نشر عدة مقاطع أخرى طريفة.
My preparation for the #SuperBowl 🏈 Which @NFL team will win? #football#esmuellert#SuperBowl2020 🥕 pic.twitter.com/bYZ8KaofFg— Thomas Müller (@esmuellert_) February 2, 2020
🍋 @esmuellert_: A man of many talents. 😂 pic.twitter.com/KX6CVUERZo— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) January 31, 2020
المصدر: " @esmuellert_"