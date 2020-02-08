برشلونة يوجه بوصلته لمهاجم سرقسطة

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، البحث عن بديل لمهاجم فريقها المصاب، الأوروغوياني، لويس سواريز.

وبحسب موقع "El Larguero"، فإن الفريق الكتالوني، وجه أنظاره نحو المهاجم الكولومبي لنادي سرقسطة، لويس سواريز، المعار للفريق الإسباني من نادي واتفورد الإنجليزي.

🎙️🚨 Lo cuenta @SantiOvalle | El Barcelona sondea un nuevo nombre: LUIS SUÁREZ, del Zaragoza



👉 Su entorno confirma que han contactado con él



👉 La operación es complicada ya que está CEDIDO en el Zaragoza por el Watford pic.twitter.com/F5KMryR6FV — El Larguero (@ellarguero) February 7, 2020

وذكر المصدر، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع ممثلي اللاعب الكولومبي من أجل ضمه.

وخاض سواريز، البالغ 22 عاما، 24 مباراة هذا الموسم مع نادي سرقسطة الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وسجل له 14 هدفا.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز (33 عاما)، سيغيب عن الملاعب لما يقارب أربعة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

المصدر: matchtv.ru