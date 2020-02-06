برشلونة يشرب من نفس كأس ريال مدريد المرة (فيديو)

خرج فريق برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، على يد مضيفه أتلتيك بيلباو، إثر هزيمته أمامه (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ويدين الفريق الباسكي بالفضل في انتصاره للاعبه إينياكي ويليامس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سان ماميس".

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وودع برشلونة المسابقة بعد أقل من ساعتين تقريبا من خروج منافسه التقليدي ريال مدريد منها أيضا على يد الفريق الباسكي الآخر ريال سوسييداد، إثر هزيمته المدوية أمامه (3-4) في عقر داره على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات